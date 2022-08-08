В России собрались «конфисковать» имущество на оккупированных территориях Украины

В России намереваются «узаконить» так называемую конфискации имущества на оккупированных территориях Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Андрей Клишас.



Он заявил, что такой шаг станет «ответной мерой».



«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины», - написал он.



При этом российский чиновник отметил, что этот вопрос нужно обсудить с правительством РФ осенью.

5 августа Кабмин утвердил перечень российского имущества и активов на территории Украины, которые будут конфискованы в пользу государства.