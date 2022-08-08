У Росії зібралися «конфіскувати» майно на окупованих територіях України

У Росії мають намір «узаконити» так звану конфіскацію майна на окупованих територіях України. Про це у своєму Telegram-каналі написав російський сенатор Андрій Клішас.



Він заявив, що такий крок стане «відповіддю».



«Нам потрібна чітка правова основа для конфіскації (як відповідь) іноземної власності, зокрема української в Росії та на звільнених територіях України», - написав він.



При цьому російський чиновник зазначив, що це питання слід обговорити з урядом РФ восени.

5 серпня Кабмін затвердив перелік російського майна та активів на території України, які будуть конфісковані на користь держави.