В российской армии заявили о готовности взорвать захваченную Запорожскую АЭС, — Энергоатом

В российской армии заявили, что заминировали Запорожскую атомную электростанцию и готовы ее взорвать. Об этом сообщает «Энергоатом».



В компании отмечают, что в своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что на втором пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью», - в «Энергоатоме» сообщают, что с такими словами Васильев обратился к российским солдатам.

Ранее представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.