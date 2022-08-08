Російська армія заявляє про готовність підірвати захоплену Запорізьку АЕС, — Енергоатом

У російській армії заявили, що замінували Запорізьку атомну електростанцію та готові її підірвати. Про це повідомляє «Енергоатом».



У компанії зазначають, що у своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту з РФ генерал-майор Валерій Васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».

«Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, повинні розуміти, що іншого шляху ми не маємо. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю», - в «Енергоатомі» повідомляють, що з такими словами Васильєв звернувся до російських солдатів.

Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що розвідка має підтверджену інформацію про мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.