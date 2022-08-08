Экс-министру обороны выдвинуто подозрение за заключение «Харьковских соглашений» в пользу РФ

Экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в госизмене из-за согласования документов, необходимых для заключения «Харьковских соглашений». Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«Адмирал, который в свое время был Главнокомандующим ВМС Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года, т.н. "Харьковские соглашения"», - говорится в сообщении.



По данным ГБР, экс-министр согласовал проекты этих документов, предварительно не посетив заседание Кабинета министров, где они обсуждались.



Подозрение Ежелю выдвинуто в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).