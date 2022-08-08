Екс-міністру оборони висунуто підозру за укладання «Харківських угод» на користь РФ

Екс-міністру оборони України Михайлу Єжелю повідомили про підозру у держзраді через узгодження документів, необхідних для укладання «Харківських угод». Про це повідомили у прес-службі ДБР.



«Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем ВМС України та розумів усі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року , Т.зв. "Харківські угоди"», - йдеться у повідомленні.



За даними ГБР, екс-міністр погодив проекти цих документів, попередньо не завітавши до засідання Кабінету міністрів, де вони обговорювалися.



Підозра Єжелю висунута у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України).