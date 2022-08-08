Удары по Светлодарску и Донецку. Депортация детей в РФ. Главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Авдеевка и Бахмут в огне. Обстрелы Красногоровки не прекращаются.

Россия начала активно минировать линию фронта на Донбассе. Вблизи Донецка и Краматорска мины- «лепестки» — британская разведка.

РФ может провести «голосование на дому» на псевдореферендуме. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что планы выносят не в Кремле, а якобы сами жители оккупированных городов.

Продолжаются бои на Луганщине. Оккупанты пытались снова организовать наступление в районе Верхнекаменского, то отступили.

Россияне пытаются организовать депортацию детей в РФ из захваченной Луганщины.

В «ДНР» подтвердили, что готовят трибунал над украинскими военными в Мариуполе.

Обстрелы в Донецке. Около 30 тысяч жителей остались без электричества. В Горловке погибла женщина.

Удар по захваченному Светлодарску. Обстреляны гостиница, ресторан и два детских сада.