Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Авдіївка та Бахмут у вогні. Обстріл Красногорівки не припиняється.
- Росія почала активно мінувати лінію фронту на Донеччині. Поблизу Донецька та Краматорська міни-пелюстки — британська розвідка.
- РФ може провести «голосування вдома» на псевдореферендумі Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що плани виносять не в Кремлі, а нібито самі мешканці окупованих міст.
- Тривають бої на Луганщині. Окупанти намагалися знову організувати наступ у районі Верхньокам'янського, чи то відступили.
- Росіяни намагаються організувати депортацію дітей до РФ із захопленої Луганщини.
- У «ДНР» підтвердили, що готують трибунал над українськими військовими в Маріуполі.
- Обстріли у Донецьку. Близько 30 тисяч мешканців залишились без електрики. У Горлівці загинула жінка.
- Удар по захопленому Світлодарську. Обстріляно готель, ресторан та два дитячі садки.