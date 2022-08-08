Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►

08 серпня 2022, 21:56

Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Авдіївка та Бахмут у вогні. Обстріл Красногорівки не припиняється.
  • Росія почала активно мінувати лінію фронту на Донеччині. Поблизу Донецька та Краматорська міни-пелюстки — британська розвідка.
  • РФ може провести «голосування вдома» на псевдореферендумі Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що плани виносять не в Кремлі, а нібито самі мешканці окупованих міст.
  • Тривають бої на Луганщині. Окупанти намагалися знову організувати наступ у районі Верхньокам'янського, чи то відступили.
  • Росіяни намагаються організувати депортацію дітей до РФ із захопленої Луганщини.
  • У «ДНР» підтвердили, що готують трибунал над українськими військовими в Маріуполі.
  • Обстріли у Донецьку. Близько 30 тисяч мешканців залишились без електрики. У Горлівці загинула жінка.
  • Удар по захопленому Світлодарську. Обстріляно готель, ресторан та два дитячі садки.

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