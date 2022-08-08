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ЧП и обвалы на крымских трассах: детали трагедий. Возвращение коронавируса. «Крым сегодня» ►

08 августа 2022, 23:40

ЧП и обвалы на крымских трассах: детали трагедий. Возвращение коронавируса. «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», сегодня в выпуске:

  • Подробности об основных ЧП на автотрассах полуострова: обвалилась часть дороги «Ялта-Бахчисарай»; подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Новом свете; машина с двумя людьми упала с обрыва на Тарханкуте.
  • В Севастополе — слухи о повреждении ракетой очередного корабля Черноморского флота, патрульного судна «Василий Быков».
  • Больницы Севастополя разворачивают новые койки для больных COVID-19, инфекционисты предупреждают об угрозе возвращения вируса.
  • Керчи задержали 26-летнюю жительницу города по обвинению в осквернении Вечного огня.
  • Потребительские расходы у жителей Крыма выросли на 15% — сообщает Крымстат.
  • В Крыму водитель автобуса оскорбил пассажиров из-за национальности, скандал дошел до Ксении Собчак.
  • На полуострове лишили официального статуса трех крымскотатарских адвокатов.
  • В Севастополе выставили на продажу в интернете памятник Ленину.

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