ЧП и обвалы на крымских трассах: детали трагедий. Возвращение коронавируса. «Крым сегодня» ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», сегодня в выпуске:
- Подробности об основных ЧП на автотрассах полуострова: обвалилась часть дороги «Ялта-Бахчисарай»; подпорная стена обрушилась на проезжую часть в Новом свете; машина с двумя людьми упала с обрыва на Тарханкуте.
- В Севастополе — слухи о повреждении ракетой очередного корабля Черноморского флота, патрульного судна «Василий Быков».
- Больницы Севастополя разворачивают новые койки для больных COVID-19, инфекционисты предупреждают об угрозе возвращения вируса.
- Керчи задержали 26-летнюю жительницу города по обвинению в осквернении Вечного огня.
- Потребительские расходы у жителей Крыма выросли на 15% — сообщает Крымстат.
- В Крыму водитель автобуса оскорбил пассажиров из-за национальности, скандал дошел до Ксении Собчак.
- На полуострове лишили официального статуса трех крымскотатарских адвокатов.
- В Севастополе выставили на продажу в интернете памятник Ленину.