Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», сьогодні у випуску:
- Подробиці про основні надзвичайниі події на автотрасах півострова: обвалилася частина дороги Ялта-Бахчисарай; підпірна стіна обрушилася на проїжджу частину Нового світу; машина з двома людьми впала з урвища на Тарханкуті.
- У Севастополі чутки про пошкодження ракетою чергового корабля Чорноморського флоту, патрульного судна «Василь Биків».
- Лікарні Севастополя розгортають нові ліжка для хворих на COVID-19, інфекціоністи попереджають про загрозу повернення вірусу.
- Керчі затримали 26-річну мешканку міста за звинуваченням у оскверненні Вічного вогню.
- Споживчі витрати у жителів Криму зросли на 15%, повідомляє Кримстат.
- У Криму водій автобуса образив пасажирів через національність, скандал дійшов до Ксенії Собчак.
- На півострові позбавили офіційного статусу трьох кримськотатарських адвокатів.
- У Севастополі виставили на продаж в Інтернеті пам'ятник Леніну.