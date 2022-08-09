ТАСС: Боец украинского подразделения умер в СИЗО «ДНР»

Один из пленных бойцов украинского подразделения «Медведи» умер в СИЗО на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Причиной смерти защитника «Азовстали», как утверждается, стали осложнения хронических заболеваний и ухудшение здоровья «из-за наркозависимости». Его имя не называется.



В «ДНР» участников подразделения «Медведи» обвиняют в создании вооруженного формирования, участии в нем, а также в действиях, «направленных на насильственный захват власти».



«Прокурор» требует для всех бойцов «Медведей» смертную казнь. Ожидается, что «суд» огласит вердикт 10 августа.



Ранее жена командира «Медведей» заявила, что взятые в плен бойцы делают заявления под давлением оккупантов. Она призвала международное сообщество отреагировать на угрозу смертной казни для «Медведей».



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