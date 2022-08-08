«Прокурор ДНР» попросил расстрелять бойцов украинского подразделения

«Верховный суд» группировки «ДНР» планирует 10 августа огласить приговор по делу украинского подразделения «Медведи», которое входило состав полка «Азов». Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на свой источник.



Отмечается, что сегодня «завершились прения сторон по делу». По словам источника, «прокурор попросил высшую меру наказания — расстрел».



Он добавил, что на предыдущих заседаниях «суд» допросил пленных бойцов и свидетелей. Заседания проходят в закрытом режиме.



По словам источника, «есть вероятность, что суд вынесет высшую меру наказания».



Так называемый «судебный процесс» по объединенному делу «Медведей» и их командира — Александра Кравцова начался 1 августа.



Участники подразделения «Медведи» были взяты в плен в мае при выходе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.



«Следствие ДНР» утверждает, что в период с осени 2017 года по 20 мая 2022 года бойцы подразделения «принимали участие в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь при этом идеологии нацизма и иных человеконенавистнических идей». Дело «Медведей» было передано в «Верховный суд ДНР» в начале июля.



Отмечается, что командиру «Медведей» Александру Кравцову «было предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса ДНР». Он обвиняется «в участии в незаконном вооруженном формировании» и «действиях направленных на свержение конституционного строя республики». Как сообщается, Кравцов «полностью признал вину».



Ранее жена Александра Кравцова Марина заявила, что взятые в плен бойцы делают заявления под давлением оккупантов. Она призвала международное сообщество отреагировать на угрозу смертной казни для «Медведей».



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