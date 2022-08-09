ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»

Один із полонених бійців українського підрозділу «Ведмеді» помер у СІЗО на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело.



Причиною смерті захисника «Азовсталі», як стверджується, стали ускладнення хронічних захворювань та погіршення здоров'я «через наркозалежність». Його ім'я не називається.



У «ДНР» учасників підрозділу «Ведмеді» звинувачують у створенні збройного формування, участі у ньому, а також у діях, «спрямованих на насильницьке захоплення влади».



Прокурор вимагає для всіх бійців Ведмедів смертну кару. Очікується , що «суд» оголосить вердикт 10 серпня.



Раніше дружина командира «Ведмедів» заявила , що взяті в полон бійці роблять заяви під тиском окупантів. Вона закликала міжнародне співтовариство відреагувати на загрозу страти для «Ведмедів».



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