Песков: Если в Украине будет завод Bayraktar, то его ждет «демилитаризация»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, его ждет «демилитаризация». Об этом сообщает ТАСС.



«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью "специальной военной операции"», - заявил он.



Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что владелец компании по производству беспилотников «Байрактар» уже приобрел земельный участок в Украине, а также разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.



Ранее президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану наладить производство ударных беспилотников «Байрактар» в России.