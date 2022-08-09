Пєсков: Якщо в Україні буде завод Bayraktar, то на нього чекає «демілітаризація»

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у разі будівництва заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar в Україні, на нього чекає «демілітаризація». Про це повідомляє ТАСС.



«Факт створення такого об’єкта, який одразу ж, звичайно, підпаде під демілітаризацію, — це потрібно розуміти, лише продовжить, мабуть, страждання українців, але не допоможе уникнути того, що є метою спеціальної військової операції», — заявив він.



Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що власник компанії з виробництва безпілотників «Байрактар» вже придбав земельну ділянку в Україні, а також розробив проект самого заводу та готовий реалізувати його до кінця.



Раніше президент РФ Володимир Путін запропонував турецькому лідеру Реджепу Тайіпу Ердогану налагодити виробництво ударних безпілотників «Байрактар» у Росії.