В Херсонском облсовете предупредили жителей Скадовска о планах оккупантов провести зачистку

Власти Херсонщины предупреждают жителей захваченного войсками России Скадовска о планах оккупантов провести в городе сегодня, 9 августа, зачистку. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



Он отметил, что все пройдет по уже накатанной схеме оккупантов. Войска РФ, по словам Соболевского, усилят блокпосты, будут проверять документы и телефоны, вскрывать гаражи, проводить обыски.



Соболевский призвал жителей Скадовска проявлять максимальную осторожность.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты Луганщины в ближайшее время намерены депортировать 104 ребенка с временно оккупированной территории региона.