Российские оккупанты намерены вывезти из Луганской области в РФ 104 ребенка – глава ОВА

Российские захватчики в ближайшее время намерены депортировать 104 ребенка из временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Оккупационные власти пытаются депортировать маленьких украинцев в РФ. В "процесс организации депортации" активно вовлечена уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. Телеграм-страница похитительницы детей пестрит сообщениями о семейном убежище украинских сирот», - написал он в Facebook.



По информации Гайдая, в ближайшее время оккупанты планируют вывезти 104 ребенка из временно оккупированной территории Луганской области.



Об указанных фактах уже уведомлен Офис генпрокурора, подчеркнул глава ОВА.