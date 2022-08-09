У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку

09 серпня 2022, 13:17

У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку

Влада Херсонщини попереджає мешканців захопленого військами Росії Скадовська про плани окупантів провести у місті сьогодні, 9 серпня, зачистку. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що все пройде за вже накатаною схемою окупантів. Війська РФ, за словами Соболевського, посилять блокпости, перевірятимуть документи та телефони, розкриватимуть гаражі, проводитимуть обшуки.

Соболевський закликав мешканців Скадовська бути максимально обережними.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти Луганщини найближчим часом мають намір депортувати 104 дитини з тимчасово окупованої території регіону.

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