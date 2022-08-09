Россия собирается переподключить Запорожскую АЭС к Крыму

«Росатом» передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму. Об этом сообщил президент ГП НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире национального телемарафона.



«Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму, и первым предусловием этой программы есть фактически тяжелое повреждение линий связи станции с энергосистемой Украины», - сказал Котин.



По его словам, именно этот сценарий реализуется в последние три дня, когда российские оккупанты повредили на ЗАЭС три линии электропередач. Сейчас станция работает с одной линией выдачи мощности, что является крайне небезопасным режимом для работы АЭС.



Как пояснил глава «Энергоатома», для того, чтобы переключить ЗАЭС на Крым, оккупантам необходимо полностью обесточить ее и части оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.



«Именно это прописано в программе, и после того как все это гасится, они вновь начинают запитывать области от подстанции в Джанкое, потом постепенно доходить до Каховской и от нее уже запитывать Запорожскую АЭС. И после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме – она останется на российской частоте», - сказал он.



При этом период с момента обесточивания Запорожской АЭС окажется для нее наиболее опасным, подчеркнул Котин.