Росія має намір перепідключити Запорізьку АЕС до Криму

"Росатом" передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму. Про це повідомив президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону.



"Персонал "Росатому" передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму, і першою передумовою цієї програми є фактично тяжке пошкодження ліній зв'язку станції з енергосистемою України", - сказав Котін.



За його словами, саме цей сценарій реалізується останні три дні, коли російські окупанти пошкодили на ЗАЕС три лінії електропередач. Наразі станція працює з однією лінією видачі потужності, що є вкрай небезпечним режимом для роботи АЕС.



Як пояснив голова «Енергоатому», для того, щоб переключити ЗАЕС на Крим, окупантам необхідно повністю знеструмити її та частини окупованих частин Херсонської та Запорізької областей.



«Саме це прописано у програмі, і після того, як усе це гаситься, вони знову починають запитувати області від підстанції в Джанкої, потім поступово доходити до Каховської і від неї вже запитувати Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо підключити до української енергосистеми – вона залишиться на російській частоті», - сказав він.



При цьому період з моменту знеструмлення Запорізької АЕС виявиться для неї найбільш небезпечним, наголосив Котін.