«Дія» будет принимать информацию о жилье, разрушенном росармией с 2014 года

Кабмин расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Если ранее через "Дія" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения РФ то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года», - пояснили в ведомстве.



Украинцы подали уже более 250 тысяч информационных сообщений о разрушенных или поврежденных домах – то есть сейчас в стране уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье.