«Дія» прийматиме інформацію про житло, зруйноване росармією з 2014 року

Кабмін розширив та спростив порядок надання інформаційного повідомлення про зруйноване або пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«Якщо раніше через "Дія" українці подавали інформацію лише про житло, знищене за період повномасштабного вторгнення РФ, то зараз діапазон розширили: додаток приймає дані про майно, пошкоджене ворогом з 19 лютого 2014 року», - пояснили у відомстві.



Українці подали вже понад 250 тисяч інформаційних повідомлень про зруйновані чи пошкоджені будинки – тобто зараз у країні вже 800 тисяч людей потребують житла.