«ДНР» намерена пустить поезда на оккупированные части Запорожской и Херсонской областей

Группировка «ДНР» планирует запустить железнодорожное сообщение с захваченными российской армией территориями Украины. Об этом заявил назначенный оккупантами «гендиректор» предприятия «Донецкая железная дорога ДНР» Олег Калеватых, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Нами запланирован запуск ж/д сообщения с населенными пунктами Запорожской и Херсонской областей в ближайшее время. Это произойдет, когда будет закончена противодиверсионная работа, когда стабилизируется обстановка, тогда будет запущено движение», — уверяет Калеватых.



По его словам, на первом этапе группировка рассматривает запуск поездов в Мелитополь Запорожской области.



«Но мы будем и дальше рассматривать расширение географии рейсов на эти территории», — утверждает Калеватых.