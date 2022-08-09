«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей

09 серпня 2022, 18:44

«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей

Угруповання «ДНР» планує запустити залізничне сполучення із захопленими російською армією територіями України. Про це заявив призначений окупантами «гендиректор» підприємства «Донецька залізниця ДНР» Олег Калеватих, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

«Ми запланували запуск залізничного сполучення з населеними пунктами Запорізької та Херсонської областей найближчим часом. Це станеться, коли буде закінчено протидиверсійну роботу, коли стабілізуються обставини, тоді буде запущено рух», — запевняє Калеватих.

За його словами, на першому етапі угруповання розглядає запуск поїздів до Мелітополя Запорізької області.

«Але ми й надалі розглядатимемо розширення географії рейсів на ці території», — стверджує Калеватих.

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