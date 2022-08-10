В Донецкой области с 11 августа начинает действовать особый режим движения транспортных средств

В Донецкой области с 11 августа начинает действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



В частности, запрещен вывоз из специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны – экскаваторов, тягачей, тралов.



Также продолжается запрет на въезд и перемещение по Донецкой области перевозки с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе, кроме лекарств и дезинфицирующих средств.



«Это шаг, направленный на усиление наших оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения в соответствии с законодательством», - добавил глава ОВА.



Соответствующий приказ издал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский, отметил Кириленко.