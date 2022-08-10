На Донеччині з 11 серпня починає діяти особливий режим руху транспортних засобів

На Донеччині з 11 серпня починає діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Зокрема, заборонено вивіз спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони – екскаваторів, тягачів, тралів.



Також триває заборона на в'їзд та переміщення по Донецькій області ттранспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі, крім ліків та дезінфікуючих засобів.



«Це крок, спрямований на посилення наших оборонних можливостей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану відповідно до законодавства», – додав глава ОВА.



Відповідний наказ видав командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Олександр Сирський, зазначив Кириленко.