Воздушные силы ВСУ рассказали, какую технику хранили оккупанты на аэродроме у Новофедоровки

В командовании ВСУ предполагают, что в результате взрывов вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму уничтожен состав авиационного вооружения и около десяти самолетов оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.



«За взрывом, который мы наблюдали в видеоматериалах, понятно, что пораженный состав их боеприпасов - состав авиационного вооружения, потому что была серьезная детонация, значит, состав таки был поражен. Поражены самолеты Су-34, Су-24, возможно, вертолеты», - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.



Он отметил, что Саки – это военный аэродром, где оккупанты хранили самолеты Су-30 СМ, Су-24, Ил-76 и другие.



Он рассказал, что за последние три месяца российские самолеты не залетали в радиус действия украинской системы ПВО, но имели противорадиолокационные ракеты. Также по его информации, в Крыму есть еще около пяти аэродромов, которые РФ может использовать для взлета самолетов и нанесения ракетных ударов по Украине.



Вчера днем ​​в оккупированном Крыму прогремели взрывы в Новофедоровке, где находится военный аэродром. Министерство обороны РФ заявило, что на аэродроме произошла «детонация боеприпасов».