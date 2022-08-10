Повітряні сили ЗСУ розповіли, яку техніку зберігали окупанти на аеродромі біля Новофедорівки

У командуванні ЗСУ припускають, що внаслідок вибухів поблизу Новофедорівки в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десяти літаків окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.



«За вибухом, який ми спостерігали у відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад їхніх боєприпасів – склад авіаційного озброєння, бо була серйозна детонація, отже, склад таки був уражений. Уражені літаки Су-34, Су-24, можливо, гелікоптери», - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.



Він зазначив, що Сакі – це військовий аеродром, де окупанти зберігали літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.



Він розповів, що за останні три місяці російські літаки не залітали у радіус дії української системи ППО, але мали протирадіолокаційні ракети. Також за його інформацією, у Криму є ще близько п'яти аеродромів, які РФ може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні.



Вчора вдень в окупованому Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що на аеродромі відбулася "детонація боєприпасів".