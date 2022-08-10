Страны G7 призывают РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран G7 и представитель Европейского Союза призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС. Об этом говорится в заявлении министров.



«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному собственнику, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов», - говорится в документе.



В заявлении отмечается, что украинские работники Запорожской атомной электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.



В G7 заявили, что захват украинских ядерных объектов российскими военными представляет угрозу для этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и подвергая опасности население Украины, соседних государства и международное сообщество.

5 августа стало известно, что Запорожская атомная станция отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за российских обстрелов. 6 августа российские оккупанты в очередной раз совершили ракетные обстрелы Запорожской АЭС и города Энергодар – попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.