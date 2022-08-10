Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС

Глави МЗС країн G7 та представник Європейського Союзу закликали Росію передати під контроль України Запорізьку АЕС. Про це йдеться у заяві міністрів.



"Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою АЕС її законному суверенному власнику, Україні, а також повернула контроль над усіма ядерними об'єктами в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів України для забезпечення безпечної роботи цих об'єктів", - йдеться у документі.



У заяві зазначається, що українські працівники Запорізької атомної електростанції повинні мати можливість виконувати свої обов’язки без погроз та тиску.



У G7 заявили, що захоплення українських ядерних об'єктів російськими військовими становить загрозу для цих об'єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії або інциденту і наражають на небезпеку населення України, сусідніх держави та міжнародне співтовариство.

5 серпня стало відомо, що Запорізька атомна станція відключила від мережі один із трьох працюючих енергоблоків через російські обстріли. 6 серпня російські окупанти в черговий раз здійснили ракетний обстріл Запорізької АЕС та міста Енергодар – влучили у майданчик ЗАЕС безпосередньо поряд зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.