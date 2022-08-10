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Троих боевиков, попавших в плен в марте, приговорены к 15 годам тюрьмы

10 августа 2022, 14:59

Троих боевиков, попавших в плен в марте, приговорены к 15 годам тюрьмы

Трое граждан Украины, воевавшие на стороне РФ и попавшие в плен в Сумской области в конце марта текущего года, приговорены судом к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В конце февраля этого года мужчины вступили в т.н "народную милицию" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и служили в разных подразделениях мотострелкового батальона на должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Сумской области они выполняли приказы командиров российской армии, обустраивали блокпосты, где проверяли документы, личные вещи людей и транспортные средства.

Как сообщили в СБУ, в ряды боевиков мужчины вступили добровольно 24 февраля и не имели военных профессий. В начале марта под руководством военнослужащих из РФ они прошли краткосрочное военное обучение в Белгородской области, после вошли в состав незаконного вооруженного формирования, «4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР» и были направлены в Сумскую область Украины.

Суд признал их виновными по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч.2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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