Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення

10 серпня 2022, 14:59

Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення

Трьох громадян України, які воювали на боці РФ і потрапили в полон у Сумській області наприкінці березня поточного року, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

«Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до т.зв. "народної міліції" самопроголошеної "Донецької народної республіки" і служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на Сумщині вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, де перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби.

Як повідомили в СБУ, до лав бойовиків чоловіки вступили добровільно 24 лютого і не мали військових професій. На початку березня під керівництвом військовослужбовців із РФ вони пройшли короткострокове військове навчання у Білгородській області, потім увійшли до складу незаконного збройного формування, «4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР» та були направлені до Сумської області України.

Суд визнав їх винними за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) та ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще за темою

Організації
ДНР
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
08:55
На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай
Всі новини
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:09
Переселенці можуть отримувати соціальні послуги без паспорту
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:37
Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК «Південь»
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:59
Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення
14:57
У Покровському, Бахмутському та Краматорському районах енергетики провели ремонти
14:49
Загроза повторного наступу військ РФ із Білорусі зберігається — Чернігівська ОВА
14:26
Країни G7 закликають РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:47
Генерал ЗСУ Марченко розповів про закінчення активної фази війни в Україні
Всі новини
ВІДЕО
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь
10 серпня, 16:35
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
09 серпня, 23:30
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти