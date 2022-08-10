Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення

Трьох громадян України, які воювали на боці РФ і потрапили в полон у Сумській області наприкінці березня поточного року, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.



«Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до т.зв. "народної міліції" самопроголошеної "Донецької народної республіки" і служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ та зброю», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, на Сумщині вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, де перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби.



Як повідомили в СБУ, до лав бойовиків чоловіки вступили добровільно 24 лютого і не мали військових професій. На початку березня під керівництвом військовослужбовців із РФ вони пройшли короткострокове військове навчання у Білгородській області, потім увійшли до складу незаконного збройного формування, «4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР» та були направлені до Сумської області України.



Суд визнав їх винними за ч.2 ст.260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) та ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.