Удар по Каховскому мосту полностью вывел его из строя – ОК «Юг»

Мост в районе Каховской гидроэлектростанции на оккупированной части Херсонской области выведен из строя. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».



«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное», - говорится в сводке командования.



Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на понедельник нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам на территории временно занятой оккупантами Херсонской области. О состоянии Каховского моста после удара не сообщалось.