Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК «Південь»

Міст у районі Каховської гідроелектростанції на окупованій частині Херсонської області виведено з ладу. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".



«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона дав можливість закріпити статус мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Влучення акуратне, але дієве», - йдеться у зведенні командування.



Раніше повідомлялося, що українські військові в ніч на понеділок завдали ударів по Антонівському та Каховському мостам на території тимчасово зайнятої окупантами Херсонської області. Про стан Каховського мосту після удару не повідомлялося.