Переселенцы могут получать социальные услуги без паспорта

С 7 августа переселенцы могут получать социальные услуги и выплаты на основе справки от Государственной миграционной службы Украины или Е-документа. Об этом сообщили в пресс-службе ГМСУ.



В ведомстве пояснили, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабмина от 1 июля 2022 г. №755.



Отмечается, что теперь переселенцы могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства как внутренне перемещенные лица даже без наличия паспорта.



«Достаточно предоставить справку от ДМС Украины или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения – Е-Документ, доступный в приложении «Дій», - проинформировали в ведомстве.



При этом справку о том, что лицо обратилось за оформлением ID-карты, можно получить в подразделениях ГМС Украины, в центрах предоставления админуслуг (ЦНАП) или в центрах обслуживания граждан «Паспортный сервис», если лицо идентифицировано по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ГМС.



Кроме того, граждане могут получить справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта-книжечки или по поводу вклеивания в него фотографии при достижении 25-, 45-летнего возраста. Но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГМС Украины.