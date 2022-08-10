Переселенці можуть отримувати соціальні послуги без паспорту

10 серпня 2022, 16:09

Переселенці можуть отримувати соціальні послуги без паспорту

З 7 серпня переселенці можуть отримувати соціальні послуги та виплати на основі довідки від Державної міграційної служби України чи Є-документу. Про це повідомили у прес-службі ДМСУ.

У відомстві пояснили, що відповідну норму передбачено постановою Кабміну від 1 липня 2022 р. №755.

Зазначається, що тепер переселенці можуть ставати на облік, реєструватися та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта.

«Досить надати довідку від ДМС України або тимчасовий документ, що засвідчує особу під час воєнного стану – Е-Документ, доступний у додатку «Дій», – поінформували у відомстві.

При цьому довідку про те, що особа звернулася за оформленням ID-картки, можна отримати у підрозділах ДМС України, у центрах надання адмінпослуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс», якщо особа ідентифікована за даними Єдиного державного демографічного реєстру чи відомчої інформаційної системи ГМС.

Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжки або з приводу вклеювання до нього фотографії при досягненні 25-, 45-річного віку. Але такий документ оформляється лише у територіальному підрозділі ДМС України.

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