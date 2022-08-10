Группировка «ДНР» приступила к эксгумации тел на стихийных захоронениях в Мариуполе

В захваченном войсками РФ Мариуполе оккупанты приступили к эксгумации жертв боевых действий на стихийных захоронениях. Об этом сообщает издание оккупантов ДАН.



По информации «уполномоченной по правам человека» группировки «ДНР» Дарьи Морозовой, эти работы уже идут, но говорить о сроках завершения - преждевременно.



Оккупанты отмечают, что в первую очередь были собраны и захоронены тела, оставленные на поверхности и находившиеся под завалами, теперь же поисковые группы занимаются эксгумацией останков из стихийных захоронений.



Также представитель группировки «ДНР» Морозова заявила, что в день поисковые группы могут вскрывать более десяти стихийно образованных могил, а количество обнаруженных в них останков варьируется от одного до нескольких десятков человек.

Ранее в группировке «ДНР» сообщили о планах организовать до конца лета «трибунал» над украинскими военнопленными в Мариуполе.