Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі

У захопленому військами РФ Маріуполі окупанти розпочали ексгумацію жертв бойових дій на стихійних кладовищах. Про це повідомляє видання окупантів ДАН.



За інформацією «уповноваженого з прав людини» угруповання «ДНР» Дар'ї Морозової, ці роботи вже йдуть, але говорити про терміни завершення – передчасно.



Окупанти зазначають, що в першу чергу було зібрано і поховано тіла, залишені на поверхні і під завалами, а зараз пошукові групи займаються ексгумацією останків із стихійних кладовищ.



Також представник угруповання «ДНР» Морозова заявила, що в день пошукові групи можуть розкривати понад десять стихійно створених могил, а кількість виявлених у них останків може бути від одного до кількох десятків людей.

Раніше угрупування «ДНР» повідомило про плани організувати до кінця літа «трибунал» над українськими військовополоненими у Маріуполі.