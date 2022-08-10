Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо – глава Офиса президента

Закончить активную фазу войны до наступления зимы жизненно необходимо, поскольку сохраняются риски российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Соответственно, это одна из причин, почему мы хотим предпринять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени», - сказал он.



По его словам, это сложная и амбициозная задача, но жизненно необходимая.



«Мы делаем все для того, чтобы цель деоккупации была достигнута. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию», - отметил Ермак.



В тоже время глава ОП подчеркнул, что, чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.