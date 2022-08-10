Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента

Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно, оскільки зберігаються ризики російських атак на теплоенергетичну інфраструктуру України. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».



«Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Відповідно, це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені», - сказав він.



За його словами, це складне та амбітне завдання, але життєво необхідне.



«Ми робимо все для того, щоб мети деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію», - зазначив Єрмак.



Водночас голова Офісу наголосив, що чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше ці території деокупувати.