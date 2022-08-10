СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа от «Партии регионов»

СБУ объявила в международный розыск бывшего депутата от Партии регионов Игоря Маркова, которому ранее было сообщено о подозрении в коллаборационизме. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



После собрания дополнительной доказательной базы Маркову было сообщено о подозрении в новых преступлениях.



Сейчас экс-депутат подозревается по соответствующим статьям Уголовного кодекса:



ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 161 - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам;

ч. 1, 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;

ст. 436 - пропаганда войны;

ч. 1 ст. 436-2 - оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.



Отмечается, что в основу нового подозрения легли последние действия коллаборанта, а также призывы к войне против Украины. Во время эфиров прокремлевских СМИ Марков публично призвал изменить границы территории Украины, отрицал агрессию России, а также распространял тезисы об «освободителях».



В связи с объявлением в международный розыск экс-нардеп является невъездным в цивилизованные страны.