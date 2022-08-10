СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів

10 серпня 2022, 18:00

СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів

СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від Партії регіонів Ігоря Маркова, якому раніше повідомляли про підозру в колабораціонізмі. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Після зборів додаткової доказової бази Маркову було повідомлено про підозру у нових злочинах.

Наразі екс-депутат підозрюється за відповідними статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;
ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
ч. 1, 6 ст. 111-1 – колабораційна діяльність;
ст. 436 – пропаганда війни;
ч. 1 ст. 436-2 – виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Зазначається, що в основу нової підозри стали останні дії колаборанта, а також заклики до війни проти України. Під час ефірів прокремлівських ЗМІ Марков публічно закликав змінити межі території України, заперечував агресію Росії, а також поширював тези про «визволителів».

У зв'язку з оголошенням до міжнародного розшуку екс-нардеп є нев'їзним до цивілізованих країн.

Ще за темою

Організації
СБУ Партія регіонів
Інше
колабораціонізм

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:25
Угруповання «ДНР» показало як виглядає залізничний вокзал Донецька після обстрілу
14:22
Постраждалих через вибухи в Криму побільшало, наслідки ліквідують 400 осіб
13:10
Кадиров заявив про «зачистку» від ЗСУ окупантами заводу в Соледарі
12:48
«ЛНР»: Пожежу на шахті «Самсонівська-Західна» гасять третій день
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
08:55
На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай
Всі новини
20:30
У мережі з'явилось відео пошкодженого Каховського мосту
19:30
Мінімум 6 людей загинули під час обстрілу Бахмута
18:30
Двох колишніх правоохоронців судитимуть за відео з позиціями ЗСУ
18:21
У Бахмуті спалахнули кілька будинків після обстрілу з боку російських військ
18:00
СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів
17:43
Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею у майбутньому – Єрмак
16:55
Закінчити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – голова Офісу президента
16:35
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
16:27
Угруповання «ДНР» розпочало ексгумацію тіл на стихійних кладовищах у Маріуполі
16:10
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:09
Переселенці можуть отримувати соціальні послуги без паспорту
15:47
Поліцейські зареєстрували 19 злочинів армії РФ проти населення Луганщини
15:37
Удар по Каховському мосту повністю вивів його з ладу - ОК «Південь»
15:17
У передмісті окупованої Горлівки через обстріл загинула жінка
14:59
Трьох бойовиків, які потрапили в полон у березні, засуджено до 15 років ув'язнення
Всі новини
ВІДЕО
Пацієнти у ліжках на вулиці, непідйомні ціни та «ви нам винні»: Як живе Маріуполь ►
10 серпня, 16:35
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
09 серпня, 23:30
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти