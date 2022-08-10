СБУ оголосила у міжнародний розшук екс-нардепа від Партії регіонів

СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від Партії регіонів Ігоря Маркова, якому раніше повідомляли про підозру в колабораціонізмі. Про це повідомляє прес-центр спецслужби.



Після зборів додаткової доказової бази Маркову було повідомлено про підозру у нових злочинах.



Наразі екс-депутат підозрюється за відповідними статтями Кримінального кодексу:



ч. 1 ст. 110 - зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;

ч. 1, 6 ст. 111-1 – колабораційна діяльність;

ст. 436 – пропаганда війни;

ч. 1 ст. 436-2 – виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.



Зазначається, що в основу нової підозри стали останні дії колаборанта, а також заклики до війни проти України. Під час ефірів прокремлівських ЗМІ Марков публічно закликав змінити межі території України, заперечував агресію Росії, а також поширював тези про «визволителів».



У зв'язку з оголошенням до міжнародного розшуку екс-нардеп є нев'їзним до цивілізованих країн.