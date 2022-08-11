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РФ не сформировала ударные группировки перед вторжением в Украину 24 февраля — Резников

11 августа 2022, 10:12

РФ не сформировала ударные группировки перед вторжением в Украину 24 февраля — Резников

Российская армия в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля атаковала, не подготовившись должным образом, в частности, оккупанты не сформировали ударные группировки. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью «Украинской правде».

Он заявил, что из-за своей самоуверенности россияне нарушили собственные инструкции и правила.

«Вы проанализируйте публичные доклады и наших разведок, и партнеров. И вы увидите, что по состоянию на 24 февраля россиянами не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предполагает определенные признаки: органы управления, и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы и т.д.» – сказал Резников, уточнив, что вследствие этого у Украины появилась возможность последовательной деоккупации Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Глава Минобороны сказал, что «по правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота», но, по словам Резникова, оккупанты «были настолько убеждены, что скоро нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. К тому же Резников отметил, что войска РФ «везли с собой парадную форму».

По словам Алексея Резникова, отсутствие должной подготовки армии РФ привело к тому, что их логистические цепочки так просто резались.

«С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время – неделя, две, три», – заявил глава Минобороны.

Ранее, 10 августа, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что активная фаза войны в Украине может закончиться к концу 2022 года, а завершение войны с РФ победой Украины вероятно уже весной. 

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