Російська армія на початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого атакувала, не підготувавшись належним чином, зокрема окупанти не сформували ударні угруповання. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю «Українській правді».



Він заявив, що через свою самовпевненість росіяни порушили власні інструкції та правила.



«Ви проаналізуйте публічні доповіді і наших розвідок, і партнерів. І ви побачите, що станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань в повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління, і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи і т.д.». – сказав Резніков, уточнивши, що внаслідок цього Україна отримала можливість послідовної деокупації Київської, Чернігівської та Сумської областей.



Глава Міноборони сказав, що «за правилами спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім йдуть танки, а потім уже піхота», але, за словами Резнікова, окупанти «були настільки переконані, що скоро нас візьмуть, що залишили артилерію позаду себе та танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. До того ж Резніков зазначив, що війська РФ «везли із собою парадну форму».



За словами Олексія Резнікова, відсутність належної підготовки армії РФ призвела до того, що їхні логістичні ланцюжки так просто різалися.



«З точки зору військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми казали, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час – тиждень, два, три», – заявив глава Міноборони.

Раніше, 10 серпня, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця 2022 року, а завершення війни з РФ перемогою України ймовірно вже навесні.