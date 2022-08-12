Войска РФ ночью обстреляли два района Днепропетровщины: Среди пострадавших — 12-летний мальчик

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска ночью обстреляли два района Днепропетровской области. Есть раненые. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«По Никопольскому району ударили из "Градов" и ствольной артиллерии. В Марганец прилетели около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных — 12-летний мальчик», — отметил Резниченко.



По его информации, в городе повреждены четыре многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.



«По Никополю россияне десять раз попали из ствольной артиллерии. Изуродованы четыре частных дома и автомобиля. Предварительно, люди не пострадали. В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую громаду. Есть разрушение жилья», — сообщил глава области.

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