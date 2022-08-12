Війська РФ вночі обстріляли два райони Дніпропетровщини: Серед постраждалих — 12-річний хлопчик

12 серпня 2022, 08:21

Війська РФ вночі обстріляли два райони Дніпропетровщини: Серед постраждалих — 12-річний хлопчик

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області. Є поранені. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«По Нікопольському району вдарили з "Градів" та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли близько 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих — 12-річний хлопчик», — зазначив Резніченко.

За його інформацією, у місті пошкоджено чотири багатоповерхові будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

«По Нікополю росіяни десять разів влучили зі ствольної артилерії. Понівечено чотири приватні будинки та автомобілі. Попередньо, люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Є руйнування житла», — повідомив очільник області.

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