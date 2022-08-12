Обстрелы Харьковской области: Разрушены жилые дома, повреждены корпуса вуза

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали Харьков и ряд населенных пунктов области, среди которых Дергачи, Караван, Гавриловка. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.



«Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты за сутки проработали 10 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров... Повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили», - говорится в сообщении.



Ночью, в 2:52, росармия нанесла ракетный удар по Слободскому району Харькову, по предварительной информации обстрел проводился с территории Белгородской области, передает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



«В результате обстрела разрушены и существенно повреждены корпуса одного из учреждений высшего образования. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют. По предварительным данным, обстрел производился ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ», - говорится в сообщении.



Начато досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).