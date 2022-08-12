Обстріли Харківської області: Зруйновано житлові будинки, пошкоджено корпуси вузу

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Дергачі, Караван, Гаврилівка. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.



«Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 10 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкодження отримали приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі», - йдеться у повідомленні.



Вночі, о 2:52, росармія завдала ракетного удару по Слобідському району Харкову, за попередньою інформацією, обстріл проводився з території Білгородської області, передає прес-служба Харківської облпрокуратури.



«Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного з закладів вищої освіти. Військові об'єкти на зазначеній території відсутні. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території Білгородської області РФ», - йдеться у повідомленні.



Розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).