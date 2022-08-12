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Оккупанты обстреляли Донецкую область: Семеро погибших, раненых — вдвое больше

12 августа 2022, 08:58

Оккупанты обстреляли Донецкую область: Семеро погибших, раненых — вдвое больше

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли семь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, три человека погибли в Бахмуте, два — в Курахово, по одному — в Марьинке и Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения: четверо — в Бахмуте, двое — в Авдеевке, по одному — в Курахово, Марьинке, Северске, Соледаре, Нью-Йорке, Торецке, Новониколаевке, Звановке, Отрадовке.

С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 723 человека погибли и 1845 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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