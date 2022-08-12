Окупанти обстріляли Донецьку область: Семеро загиблих, поранених — удвічі більше

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло семеро людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його інформацією, троє людей загинули в Бахмуті, двоє — в Кураховому, по одній людині — у Мар'їнці та Авдіївці. Ще 14 людей отримали поранення: четверо — у Бахмуті, двоє — в Авдіївці, по одній людині — у Кураховому, Мар'їнці, Сіверську, Соледарі, Нью-Йорку, Торецьку, Новомиколаївці, Званівці, Одрадівці.



Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 723 особи загинули та 1845 поранені. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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